2021/12/16 | 19:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6rf-XvD2he8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهنده: اسراء العبيدي أنطتني بلوك و محمد رمضان كلش أحبه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهنده: اسراء العبيدي أنطتني بلوك و محمد رمضان كلش أحبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).