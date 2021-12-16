2021/12/16 | 19:45 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهنده: اسراء العبيدي أنطتني بلوك و محمد رمضان كلش أحبه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6rf-XvD2he8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهنده: اسراء العبيدي أنطتني بلوك و محمد رمضان كلش أحبه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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