2021/12/16 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VqYkw8ZbKR8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | حسين من واسط: ابنتي معدله ٩٨% وقبلت في معهد طبي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | حسين من واسط: ابنتي معدله ٩٨% وقبلت في معهد طبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).