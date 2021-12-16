2021/12/16 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qv4yxR2H_4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بصلة وطماطة وخيارة واحدة وجبة عشاء لجنود في الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بصلة وطماطة وخيارة واحدة وجبة عشاء لجنود في الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).