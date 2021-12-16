تداول صورة مؤلمة لنفوق 6 زرافات في كينيا.. ما قصتها؟

2021/12/16 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب الجفاف الشديد، الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، في نفوق العديد من الزرافات وغيرها من الحيوانات البرية والماشية في شمال شرق كينيا، وفقًا لرئيس منظمة Subuli Wildlife Conservancy.

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