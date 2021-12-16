2021/12/16 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر استمرار بتروفيتش مع المنتخب الوطني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر استمرار بتروفيتش مع المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي لكرة القدم يقرر استمرار بتروفيتش مع المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).