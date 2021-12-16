2021/12/16 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

يبدو ان بلدنا الذي كان يزخر بحضور

المفكرين والعلماء وعقد المؤتمرات

العالمية، أصبح ومع الأسف الشديد ملتقى

لكل من هو نكرة وهجين وأفاق.

فقد طالعتنا الأخبار ومواقع ( Social

Med

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلد النكرات والأفاقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلد النكرات والأفاقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).