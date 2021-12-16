2021/12/16 | 19:59 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلد النكرات والأفاقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يبدو ان بلدنا الذي كان يزخر بحضور
المفكرين والعلماء وعقد المؤتمرات
العالمية، أصبح ومع الأسف الشديد ملتقى
لكل من هو نكرة وهجين وأفاق.
فقد طالعتنا الأخبار ومواقع ( Social
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلد النكرات والأفاقين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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