فرقة العباس القتالية تستقبل وفداً من ’لجنة تصحيح سرايا السلام’

2021/12/16 | 19:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة العباس القتالية، الخميس،

استقبال لجنة تصحيح مسار سرايا السلام،

في مقر قيادة الفرقة ببغداد.

وقالت الفرقة في بيان صحفي اليوم (16

كانون الأول 2021)، إنه "استقبلت قيادة

فرقة العباس القتال

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