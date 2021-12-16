نتائج قبول الطلبة الـ 10% الأوائل من خريجي المعاهد

2021/12/16 | 20:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المقاعد الشاغرة للوجبة الأولى.

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