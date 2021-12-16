الكاظمي لراعي الكنيسة الانجليكانية: ثابتون برعاية التنوع العراقي

2021/12/16 | 20:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن نهج الحكومة ثابت في رعاية التنوّع العراقي وحمايته، خلال لقائه راعي الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في العراق فائز بشير جرجيس والوفد المرافق له.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي انه “استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، راعي الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية في العراق الأب فائز بشير جرجيس والوفد المرافق له”.

وأكد الكاظمي وفق البيان خلال اللقاء، “نهج الحكومة الثابت برعاية التنوّع العراقي وحمايته، وضمان حرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية لجميع الطوائف والأديان المتآخية داخل البيت العراقي”.

وأشار إلى أن “المسيحيين العراقيين، من كل مشاربهم وأطيافهم، هم مكوّن أساس وذو مكانة مهمة في تأريخ العراق، وأن عموم أطياف الشعب العراقي ينظرون إلى المسيحية في العراق بوصفها ثراءً نوعياً يضيف إلى تماسك الشعب الكثير من أسباب المحبة والتواصل”.

وتابع البيان، “وعبّر الأب جرجيس عن امتنانه لما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمة وحماية لجميع أطياف الشعب العراقي، ودعا إلى دعم كل أسباب التآلف والتآزر بين العراقيين، بما يؤمّن عيشهم المشترك بسلام واستقرار”.

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