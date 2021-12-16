خمس حالات كورونا جديدة في ريال مدريد

2021/12/16 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ واصل فيروس كورونا ضرب نجوم ريال مدريد، بعد إصابة الثنائي مارسيلو ولوكا مودريتش بنفس المرض، بحسب تقرير صحفي.فقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الخميس، أن كلا من اللاعبين "ماركو أسينسيو وجاريث بيل وأندري لونين ورودريجو" قد أصيبوا بالفيروس، إضافة إلى ديفيد أنشيلوتي، مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.وتسود حالة من القلق داخل أروقة النادي الملكي، بشأن تفشي الفيروس التاجي بين اللاعبين، وإمكانية إصابة المزيد منهم.وبعد تأكد إصابة مارسيلو ومودريتش بكورونا، أمس الأربعاء، أجرى جميع لاعبي الفريق اختبار PCR، شهد إيجابية عينات بالفريق.وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد ربما يطالب بتأجيل مباراته المقبلة أمام قادش.يذكر أن فيروس كورونا يواصل ضرب أندية البريميرليج أيضًا، حيث تسبب في تأجيل العديد من المباريات، آخرها لقاء مانشستر يونايتد وبرايتون الذي كان مقررا السبت المقبل./انتهى9

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