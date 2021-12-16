اردوغان يعلن الحد الادنى لاجور العاملين في تركيا

2021/12/16 | 20:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحد الأدنى لأجور العاملين خلال العام 2022، سيكون 4 آلاف و250 ليرة (الدولار يعادل نحو 15.50 ليرة).واكد اردوغان في كلمة له اليوم بالعاصمة انقرة عزم حكومته على وضع حد في أقرب وقت للغموض السائد في الفترة الأخيرة جراء التقلبات في أسعار الصرف وغلاء الأسعار.وأضاف: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات اقتصادية جديدة سننفذها".وأشار أردوغان إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بلغت 59 بالمئة، متمنيًا أن تكون خيرًا على العاملين وأرباب العمل والبلاد معبرا عن اعتقاده أنهم عبر هذه الزيادة أثبتوا عزمهم بخصوص عدم سحق العاملين أمام ارتفاع الأسعار وأن العاملين يستحقون أكثر من ذلك في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.وشدد على أنهم سيواصلون اتخاذ الخطوات المطلوبة من أجل تسريع النمو الذي يركز على الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير ./انتهى

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