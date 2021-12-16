الحج تصدر توضيحا بشأن اللقاحات المعتمدة

2021/12/16 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحج والعمرة، الخميس، توضيحا بشأن آخر الشروط الخاصة واللقاحات المعتمدة.

وقال مدير إعلام الهيئة، جمال البدري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه NRT عربية، اليوم (16 كانون الاول 2021)، إن "كتابا من وزارة الخارجية السعودية ورد لوزارة الصحة العراقية/ مكتب الوزير، حول اللقاحات المعتمدة"، لافتا إلى أن "الكتاب تضمن الآليات والإجراءات المعتمدة في وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف، أن "اللقاحات المعتمدة في المملكة هي لقاحات فايزر، واسترازنيكا، وموديرنا، وجونسون اند جونسون، المضادة لفيروس كورونا".

وحول المتطعمين باللقاح الصيني سينوفارم، أوضح مدير اعلام الهيئة، أن "وزارة الصحة في السعودية تشترط أخذ جرعة إضافية معززة من اللقاحات المعتمدة التي تم ذكرها في الكتاب، لمن تحصل من المعتمدين على جرعتين من اللقاح الصيني قبل دخولهم المملكة بـ (14) يوما".

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