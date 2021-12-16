هذه الصلاة التي نريد

2021/12/16 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:نعيم شريف

من أشار على السيّد السيستاني بلقاء

هؤلاء الأطفال المُصابين بالسرطان قد

أخلصَ لهُ المشورة ، نعم ، هذا اللقاء

فيه قدرٌ عظيمٌ من المسؤولية الدينية

والمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية

القيادية

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