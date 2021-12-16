ما اجمل فراش المرض

2021/12/16 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد توفيق علاوي

اصبت مؤخراً برشح شديد (انفلاونزا)

تمثل بحمى عالية وسعال وصداع وضعف في

البدن، وكأي مريض أصبحت طريح الفراش لا

اتناول من الاكل الا قليله وفي الحقيقة

اكتفيت بالحساء الدافئ مع الادو

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