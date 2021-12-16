مشروع اصلاح وتطوير جودة التعليم العالي

2021/12/16 | 20:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:أ.د.محمد الربيعي

في أي مجال من مجالات النشاط البشري، لا

تقل أهمية النوعية عن الكمية.



الشيء

نفسه ينطبق بصورة كبيرة في مجال

التعليم.



وبينما نجد النمو العددي يحدث

بوتائر مقبولة، لا يرافق ذلك نمو في

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