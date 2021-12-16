2021/12/16 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، استمرار المدير الفني الحالي زيليكو بتروفيتش مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية، فيما أشار إلى تشكيل لجان متخصصةِ لمتابعة الأعمال المتعلقة بملفِ بطولة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتحاد الكرة يقرر استمرار بتروفيتش مع المنتخب الوطني المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يقرر استمرار بتروفيتش مع المنتخب الوطني) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يقرر استمرار بتروفيتش مع المنتخب الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).