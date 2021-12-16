2021/12/16 | 20:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، فوز العراق برئاسة منتدى الحضارات القديمة.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، أن “الفوز جاء خلال اجتماع افتراضي جرى اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة تعلن فوز العراق برئاسة منتدى الحضارات القديمة المركز الخبري الوطني.

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