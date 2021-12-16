العكيلي: القوى الخاسرة تبحث عن ’عدم المساءلة’

2021/12/16 | 20:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عزا رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي، الخميس، الضغوطات التي تمارسها القوى الخاسرة إلى محاولة حصولها على ضمانات تنجيها من "المساءلة".

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وقال العجيلي خلال حوار أجراه معه الزميل سيف علي، (16 كانون الأول 2021)، إنه "في مقدمة الضمانات التي تبحث عنها القوى الخاسرة هي عدم المساءلة والذي يشمل جميع أنواع الانتهاكات التي وقعت بضمنها الفساد".

وعن الطرف الثالث، أوضح العكيلي أن "الطرف الثالث المتهم بقتل المتظاهرين شارك في الانتخابات المبكرة"، مؤكداً أن "العراق لن تقوم له قائمة في حال عدم الكشف عن هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها الى العدالة بغض النظر عن خلفيات الجهات المتورطة".

كما أكد أن "حماية الدولة تتطلب كشف ملفات الفساد"ن مشيراً إلى أن "الدولة أقوى من المسلحين وقادرة على مواجهة الأطراف المسلحة ولا تستطيع أي جهة سياسية الوقوف في وجهها".

وأوضح رئيس هيئة النزاهة الأسبق، أن "الحكمة مطلوبة لكن حينما يقف المسلح في مواجهة الدولة يجب على الدولة ان تسحقه"، على حد قوله.

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