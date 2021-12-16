القضاء يوضح بشأن الاجراءات المتخذة بقضية الطالبة مريم

2021/12/16 | 20:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الاجراءات المتخذة بقضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بالتيزاب.وقال المجلس في بيان تلقاه ” المركز الخبري الوطني”، إن “قاضي التحقيق […]

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