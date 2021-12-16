شذرات اقتصادية... التعليم وسؤال الجودة - عائشة العلوي

2021/12/16 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_العلوي لا يمكن لهذا المقال أن يناقش جميع الجوانب المتعلقة بجودة التعليم.



لكن قبل ذلك دعنا نطرح سؤال أجده مهما: هل لا بد من إضافة مصطلح "جودة" قبل كلمة "التعليم"؟ ألا يحيلنا هذا إلى الإشكالات الحقيقية التي تختفي وراء البحث عن التعقيدات من أجل إخفاء مكامن الخلل والأزمة في المنظومة الاقتصادية.



لقد أثار انتباهي منذ نهاية القرن الماضي إلى المفاهيم الكثيرة وأحيانا الفضفاضة ـ"لا موقع لها من الإعراب"ـ تخترق العد ......





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