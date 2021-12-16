اتحاد الكرة يتمسك ببتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي

2021/12/16 | 20:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ قرر الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، الإبقاء على المدرب زيليكو بيتروفيتش لقيادة المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان، انه عقد اجتماعاً في مقره ترأسه وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة، عدنان درجال، وبحضور النائب الثاني يونس محمود، والأمين العام للاتحاد […]

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