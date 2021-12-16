2021/12/16 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vDsLRZrTXMA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القطاع السياحي في نينوى .. خارج حسابات الجهات المعنية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القطاع السياحي في نينوى .. خارج حسابات الجهات المعنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).