2021/12/16 | 20:57 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بموجب الاتفاقية العراقية - الصينية.. الحكومة تحدد 3 معايير لبيان حاجة المحافظات الى بناء المدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/16 | 20:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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