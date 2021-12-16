الكوريون الشماليون يُحظرون من الضحك لمدة 11 يوماً لهذا السبب!

2021/12/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة ياسمين الشافي

تم منع الكوريين الشماليين ، من الضحك أو الشرب لمدة 11 يومًا ، وذلك الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم السابق كيم جونغ إل.

وبحسب تقرير صحيفة "daily mail” الامريكية ترجمته (بغداد اليوم) :"أمرت السلطات الحكومية ، الشعب الكوري الشمالي، بعدم إظهار أي بوادر للسعادة بينما تحيي كوريا الشمالية ذكرى وفاته"

ولفت الصحيفة الى ان "كيم جونغ إل ، حكم كوريا الشمالية من 1994 حتى وفاته في 2011 ، وخلفه بعد ذلك نجله الثالث والأصغر ، الزعيم الحالي كيم جونغ أون"

واضاف انه "بعد مرور عشر سنوات على وفاته ، يُجبر الكوريون الشماليون على الاحتفال بفترة الحداد البالغة 11 يومًا حيث لا يُسمح لهم بالضحك أو شرب الكحول"

وقال كوري شمالي من مدينة سينويجو الحدودية الشمالية الشرقية: "خلال فترة الحداد ، يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو ننخرط في أنشطة ترفيهية".

وأضاف" لا يُسمح لنا بالذهاب لشراء البقالة في 17 كانون الاول - اي خلال ذكرى وفاة كيم جونغ إيل"

وتابع"في الماضي ، تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يشربون أثناء فترة الحداد ويعاملون كمجرمين جنائيين.



تم أخذهم بعيدًا ولم يروا النور مرة أخرى"

وقال "حتى لو مات أحد أفراد أسرتك خلال فترة الحداد ، فلا يُسمح لك بالصراخ بصوت عالٍ ويجب إخراج الجثة وتشييعها بصمت.



لا يستطيع الناس حتى الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا صادفت في فترة الحداد"

توفي كيم جونغ بنوبة قلبية في 17 كانون 2011 عن عمر يناهز 69 عامًا بعد أن حكم البلاد لمدة 17 عامًا في ظل دكتاتورية وحشية وقمعية.

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