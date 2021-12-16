أزمة المياه تأتي على الأمن الغذائي.. اقتراح خطة مهمة بالماء الافتراضي في العراق - عاجل

2021/12/16 | 20:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا الخبير المائي باسم حازم البدري، اليوم الخميس، الحكومة العراقية إلى العمل وفق طرق الري الحديثة وكذلك ما يعرف بالمياه الافتراضية.

وقال البديري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "يجب على الحكومة العراقية العمل بما يعرف بالمياه الافتراضية لمواجهة أزمة المياه".

وبين أن "هذا ويعني قيام الحكومة بدعم زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه وتستورد المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه كالرز مثلاً".

وأضاف، أن "مثل هذه الخطة المعمول بها في كثير من دول العالم بالإضافة إلى استخدام طرق الري الحديثة سيتمكن العراق من تجاوز أزمة المياه أو تقليل الخسائر بشكل كبير".

وتابع البديري، أن "الأمن المائي هو جزء من الأمن القومي لأي دولة كونه الدعامة الرئيسية للأمن الغذائي لذلك فإن العراق بحاجة إلى وقفات جادة من قبل الحكومة لإنهاء أزمة المياه والدخول في محاولات ضغط على دول الجوار للحصول على حق البلد من المياه".

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