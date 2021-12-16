تطور جديد بشأن حادثة الطالبة مريم التي احرق وجهها بالتيزاب

2021/12/16 | 21:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يوقف متهمين اثنين بحادثة مريم.

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