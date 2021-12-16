مجلس القضاء يصدر توضيحا بشأن قضية الطالبة مريم

2021/12/16 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الاجراءات المتخذة بقضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بالتيزاب.

وقال المجلس في بيان، ان “قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بالتيزاب أوضح استمرار الاجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة”.

واضاف أن “المشتكية (مريم) تعرضت بتاريخ 2021/6/10 الى حادث حرق بمادة (التيزاب) في دارها الكائنة/ شارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة”.



لافتا إلى أن “ذويها قدموا شكوى امام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع.



ق) وصديقه (ع.



هـ) وتم اصدار امر قبض بحقهم والقي القبض عليهم وتم ايداعهم التوقيف ودونت اقوالهم لكنهم انكروا ارتكاب الجريمة لكن التحقيق مستمر بحقهم لجمع الادلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة”.

واوضح أن “المحكمة قررت احالة الاوراق الى الوحدة التحقيقية في اجرام بغداد وتم ايداعها ضابط برتبة متقدمة من ذوي الاختصاص بالتحقيق لبذل مزيد من الجهود لجمع الادلة ضد المتهمين”.

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