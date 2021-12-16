توب 5: أمريكا تُسقط

2021/12/16 | 21:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الجيش الأمريكي عن إسقاط طائرة بدون طيار "معادية" قرب قاعدة التنف في سوريا، إلى قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% مع استمرار هبوط الليرة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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