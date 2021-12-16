فيصل بن فرحان يرد على أنباء اللقاء السعودي- الإيراني في الأردن

2021/12/16 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، حقيقة الأنباء التي ترددت عن انعقاد لقاء في الأردن بين وفدين من السعودية وإيران.

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