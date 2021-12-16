البنتاغون يشير إلى تزايد خطر مسيرات الميليشيات المدعومة من إيران

2021/12/16 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن القيادة المركزية في الجيش الأميركي تبذل جهدها لتعقب التهديد الذي يمثله استخدام الميليشيات المدعومة من طهران للطائرات من دون طيار.

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