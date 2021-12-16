2021/12/16 | 21:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت شركة "أسترازينيكا"، اليوم الخميس، فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا في مقاومة متحور أوميكرون.وذكرت الشركة، أن "دراسة معملية لمزيج الأجسام المضادة لكوفيد-19 الخاص بها "إيفوشيلد"، أظهرت أن العلاج احتفظ بنشاط معادل للسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، بما يبشر باستخدام أوسع للعلاج".وأضافت، أن "الدراسة أجراها باحثون مستقلون من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA)"، موضحة أنها "تجري مع أطراف أخرى مزيداً من التحليلات لعقار "إيفوشيلد"، ومن المتوقع ظهور البيانات "قريباً جدا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسترازينيكا تؤكد فعالية لقاحها في مقاومة متحور أوميكرون) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسترازينيكا تؤكد فعالية لقاحها في مقاومة متحور أوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).