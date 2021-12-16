مصرع 4 أشخاص بحادث سير في واسط

2021/12/16 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، بمصرع 4 أشخاص بحادث سير في واسط.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن فرقها "انتشلت 4 جثث من بين حطام مركبة نوع أوباما بسبب حادث اصطدام في واسط".

وأضافت، أن "الفرق استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من إخراج الجثث من بين حطام مركبة نوع أوباما اصطدمت بشاحنة حمل في قضاء الكوت مركز محافظة واسط".

وتابعت المديرية، أن "الفرق اضطرت الى قص المعدن وابعاد حطام المركبة الصالون لتتمكن من تحرير الجثث وتأمين النقل الى دائرة الطب العدلي في محافظة واسط وتسليمها اصولياً وفق الاجراءات القانونية المتبعة".

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