مصرع ٤ اشخاص بحادث سير في واسط

2021/12/16 | 21:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن الدفاع المدني عن انتشال 4 جثث من بين حطام مركبة نوع أوباما بسبب حادث اصطدام مروري في واسط .وذكر بيان للمديرية ان فرق الدفاع المدني استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من إخراج أربعة جثث من بين حطام مركبة نوع أوباما اصطدمت بشاحنة حمل في قضاء الكوت مركز محافظة واسط .وا وضح ان الفرق اضطرت الى قص المعدن وابعاد حطام المركبة الصالون لتتمكن من تحرير الجثث وتأمين النقل الى دائرة الطب العدلي في محافظة واسط وتسليمها اصولياً وفق الاجراءات القانونية المتبعة./انتهى9

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