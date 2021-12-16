2021/12/16 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d_g1DRxPqdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي اثير الشرع: قرارات المحكمة الاتحادية ستكون مفصلية وستغير الكثير من الواقع السياسي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الباحث السياسي اثير الشرع: قرارات المحكمة الاتحادية ستكون مفصلية وستغير الكثير من الواقع السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).