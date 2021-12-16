2021/12/16 | 21:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5VM_8IaSDtI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون محسن ضمد | بلاد الرافدين تجف.. من ينقذ الارض والفلاح من ازمة المياه؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد مع سعدون محسن ضمد | بلاد الرافدين تجف.. من ينقذ الارض والفلاح من ازمة المياه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).