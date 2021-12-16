2021/12/16 | 21:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9kTr58SmgD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج الحسم مع هارون | دعاوى الاطار ترافقها اعتراضات الكرد على مصير المقعدين) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برنامج الحسم مع هارون | دعاوى الاطار ترافقها اعتراضات الكرد على مصير المقعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).