القضاء يوضح بشأن تعرض طالبة لحرق بمادة التيزاب

2021/12/16 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مجلس القضاء الأعلى، الخميس، توقيف متهمين اثنين بحادثة تعرض الطالبة مريم لهجوم بمادة التيزاب.

وقال قاضي تحقيق القضية في بيان، اليوم (16 ايلول 2021)، إن "المشتكية (مريم) تعرضت بتاريخ 2021/6/10 الى حادث حرق بمادة (التيزاب) في دارها الكائنة/ شارع فلسطين من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة".

واضاف، ان "ذويها قدموا شكوى امام مركز شرطة القناة ضد المتهم (ع.



ق) وصديقه (ع.



هـ) وتم اصدار امر قبض بحقهما وألقي القبض عليهما وتم ايداعهما التوقيف ودونت اقوالهما لكنهما أنكرا ارتكاب الجريمة، لكن التحقيق مستمر بحقهم لجمع الادلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة".

واوضح البيان، أن "المحكمة قررت احالة الاوراق الى الوحدة التحقيقية في اجرام بغداد وتم ايداعها عند ضابط برتبة متقدمة من ذوي الاختصاص بالتحقيق لبذل مزيد من الجهود لجمع الادلة ضد المتهمين".

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