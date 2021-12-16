وفد تركي يجري مباحثات تعاون مع التعليم العالي في العراق

2021/12/16 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد -الزمان اجرى وفد تركي أكاديمي برئاسة الدكتور أورهان حكمت عزيز رئيس اتحاد الجامعات التركية، مباحثات في بغداد مع وزارة التعليم العالي وعدد كبير من الجامعات العراقية لغرض اجراء مزيد من التعاون والتطوير في المجال العلمي والاكاديمي بين البلدين .واستغرقت زيارة الوفد الاكاديمي التركي يومين اجتمع في خلالها الى وزير التعليم العالي العراقي، وجرت […]

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