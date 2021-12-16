لقاح جديد يدخل في مواجهة أوميكرون

2021/12/16 | 21:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدراسة أجراها باحثون مستقلون من إدارة الأغذية والعقاقير.

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