مستشار الموارد المائية يرد على أنباء ’الهجرة الفلاحية’: مبالغات!

2021/12/16 | 21:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أنها اتخذت اجراءات لمواجهة شح المياه، معتبرة عمليات النزوح أمراً مبالغاً فيه.

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وقال مستشار الوزارة عوني ذياب خلال حوار أجراه معه الزميل سعدون ضمد، تابعه "ناس" (16 كانون الأول 2021)، إن "عمليات النزوح بسبب الجفاف تعدا أمراً مبالغاً به بعض الشيء، لا سيما واننا اتخذنا إجراءً تكييفياً لمواجهة شح المياه، وربما نشهد ذلك في الأهوار وخاصة هور الحويزة حيث يقوم الأهالي بتربية الجواميس هناك".

وأضاف، "قلصنا مساحة الدعم المائي إلى النصف"، لافتاً إلى أن "تكرار حالات الجفاف يعد دليلاً لمن يشكك بالتغيرات المناخية"، موضحاً أن "الأمر ليس بالسهل وهناك تحديات كبيرة ولكن هناك إجراءات لمواجهة هذه التحديات.

وعن محافظة ديالى، أكد "اتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز مياه الشرب وتعزيز البساتين عن طريق نقل المياه من دجلة إلى المحافظة، إضافة إلى حفر الآبار".

وتابع أن "محافظة ديالى خرجت بنسبة 90% من أراضيها عن الخدمة الزراعية"، معرباً عن " تفاؤله بالأمطار التي ستتساقط على المناطق الشرقية من البلاد"، مبينا أن "تأخر الامطار أحد الأسباب التي اضطرتنا إلى تقليص المساحة الزراعية".

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