2021/12/16 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الدفاع المدني، الخميس، عن مصرع أربعة أشخاص بحادث سير في محافظة واسط.وقال الدفاع المدني في بيان إنه فرقه “استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لتتمكن من إخراج أربعة جثث من بين حطام مركبة نوع أوباما اصطدمت بشاحنة حمل في قضاء الكوت مركز محافظة واسط”.

وأضاف أن فرقها “اضطرت الى قص المعدن وابعاد حطام المركبة الصالون لتتمكن من تحرير الجثث وتأمين النقل الى دائرة الطب العدلي في محافظة واسط وتسليمها اصولياً وفق الاجراءات القانونية المتبعة”.

التالي

منذ 43 دقيقة

مجلس القضاء يصدر توضيحا بشأن قضية الطالبة مريم

منذ ساعتين

امرأة تبتز عشيقة زوجها والمجتمعية تتدخل

منذ 7 ساعات

وكالة الاستخبارات تحبط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة في الديوانية

منذ 8 ساعات

جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بقيادات كبيرة في عصابات “داعش” الإرهابية

منذ 9 ساعات

النزاهة توضح تفاصيل قراري حكمين صادرين بحق مديرعام سابق في وزارة الكهرباء

منذ 10 ساعات

وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تحبط عملية ابتزاز إلكتروني وتعيد اموالا لضحية في البصرة

منذ 10 ساعات

الإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب رافع مشحن عباس الجميلي

منذ 10 ساعات

جنايات بابل : الإعدام لاثنين من تجار المخدرات وضبط ١٢ كيلوغراما من “الكريستال”

منذ 12 ساعة

النزاهة تكشف صدور أمر قبض لنائب أسبق عن محافظة نينوى

منذ 13 ساعة

ضبط وإحباط محاولة تهريب وهدر بالمال العام في منفذ ميناء أم قصر الأوسط

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع أربعة أشخاص بحادث سير في واسط) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع أربعة أشخاص بحادث سير في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).