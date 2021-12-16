مغامر يخاطر بحياته ويحلق فوق أحد أكثر البراكين نشاطًا في تشيلي

2021/12/16 | 21:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلق القافز المظلي سيباستيان ألفاريز مؤخرًا إلى داخل وخارج فوهة بركان نشط.ولكونه من تشيلي، قال ألفاريز إنه وجد المكان المثالي في بركان فيلاريكا.

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