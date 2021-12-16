مجلس السيادة السوداني يعلق مسار شرق السودان في اتفاق سلام جوبا

2021/12/16 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقرر مجلس السيادة الحاكم في السودان، اليوم الخميس، تعليق "مسار الشرق" في اتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة السودانية في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة العام الماضي، لحين توافق أهالي منطقة شرق البلاد.وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أن "نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، أعلن تعليق مسار شرق السودان الذي وقع في اتفاق سلام جوبا الى حين توافق اهل الشرق".وأضافت سونا نقلا عن دقلو، أن "اطراف الشرق سيجلسون على طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل شرق السودان".وكان مسار شرق قد أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في منطقة شرق السودان، بحجة أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.من جهة أخرى، تناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وقع في جوبا وتطالب بعدم الغائه.وتعبيرا عن رفض مسار الشرق في الاتفاق قامت قبائل البجا في تشرين الأول بإغلاق موانئ البلاد الرئيسة الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع إلى أن أوقفت الاغلاق بعد تنفيذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان لانقلاب عسكري أطاح بالشركاء المدنيين من الحكم الانتقالي للبلاد، ولكنها أعطت الحكومة مهلة مدتها شهر لحل الأزمة وقامت بتمديدها أسبوعين في الثالث من كانون الأول.ويضم إقليم شرق السودان ثلاث ولايات هي البحر الاحمر وكسلا والقضارف، ويعتبر استراتيجيا كونه يحدّ إريتريا ومصر وإثيوبيا ويمتد ساحله على البحر الحمر بطول 714 كيلومترا وعليه مرافىء نفطية، وهو من أفقر المناطق في السودان.

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