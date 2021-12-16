صحة المثنى تتخذ إجراء للتأكد من عدم وجود إصابات بكورونا بين الطلبة

2021/12/16 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- المثنى

أعلن مدير عام صحة المثنى باسل صبر، اليوم الخميس، عن نشر الفرق الصحية والرقابية في مدارس المحافظة للتأكد من عدم وجود إصابات بفيروس كورونا .

وقال صبر في حديث لـ(بغداد اليوم): "تخوفا من ان تكون هنالك اصابات بفيروس كورونا بين التلاميذ والطلبة"

وأضاف ان "الفرق الصحية تواصل عمليات التفتيش في المدارس وتجري عمليات اخذت المسحات للتأكد من عدم وجود اصابات بين الطلاب والكوادر التدريسية"، مشيرا الى ان "الفرق قامت باجراء جولات لتلقيح الكوادر التربوية وحققت نسب جيدة".

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