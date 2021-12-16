استخبارات النجف تلقي القبض على عدد من مروجي المخدرات

2021/12/16 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ تمكنت مفارز الاستخبارات في النجف من القاء القبض على عدد من مروجي المخدرات قرب مقبرة وادي السلام وحي الرحمة القريبة من المقبرة.واعلن مصدر رسمي من مديرية استخبارات النجف عن القاء القبض على مروجين للمخدرات في حي الرحمة، الاول بحوزته ٥٠٠ حبة كبتاغون ، والثاني بحوزته ربع كيلوغرام من مادة الكريستال، فيما تم القاء القبض على مروج آخر للمخدرات وبحوزته ١٠ غرامات في مقبرة وادي السلام./انتهى

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