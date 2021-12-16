قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمراً امنياً لمتابعة الاوضاع الامنية في العاصمة

2021/12/16 | 22:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ترأس الفريق الركن احمد سليم قائد عمليات بغداد مؤتمراً امنياً بحضور اللواء الركن نائب القائد لشؤون وزارة الداخلية والمعاونين الأمنيين في جانبي الكرخ والرصافة والمعاونين الأمنيين في قيادات الفرق والتشكيلات ضمن قواطع المسؤولية.وذكر بيان للقيادة ان الاجتماع ناقش الأوضاع الأمنية الراهنة والمهام والواجبات المكلفين بها وسبل تقديم الدعم والاسناد لهم بما يخدم تحقيق الغاية في متابعة وتنفيذ التوجيهات الصادرة من المراجع العسكرية العليا، والتواصل والتنسيق العالي مع القادة والامرين بكافة المستويات للحفاظ على الامن والاستقرار.واكد قائد العمليات على ضرورة متابعة واسناد الدوائر الخدمية وذلك بتوفير الحماية اللازمة لهم في تنفيذ عملهم بما يخدم الصالح العام ويضمن توفير الخدمات لأبناء شعبنا العراقي العظيم وإيجاد الحلول الكفيلة بالتخفيف عن كاهل المواطنين./انتهى9

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