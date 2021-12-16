2021/12/16 | 22:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xc4ZZdoKcsU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الجزائري ل المتحدث باسم امتداد: لا انت ولا حركتم تكَدرون تحلون البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمد الجزائري ل المتحدث باسم امتداد: لا انت ولا حركتم تكَدرون تحلون البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).