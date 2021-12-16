2021/12/16 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس الجمعيات الفلاحية في بلدروز محمد نجم، الخميس، إن غرامات مالية تم فرضها على المزارعين الذي يقومون بحفر الآبار في ديالى.

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وقال نجم في حوار أجراه معه الزميل سعدون ضمد، تابعه "ناس" (16 كانون الأول 2021)، إن "محافظة ديالى تعرضت إلى شح للمياه، ولا نملك سوى بحيرة حمرين، من أجل ان تقينا من العطش"، مضيفاً "لا نعلم ان كانت البحيرة ستقينا من العطش أو لا".

وأكد أن "ديالى انحرمت من الخطة الزراعية وهناك غرامات تفرض على المزراعين الذين يقومون بحفر الآبار"، لافتاً إلى أن "مستحقات الفلاحين متأخرة وخمس المبالغ المطلوبة لم تسدد للفلاح ونحن مقبلون على حسابات ختامية لنهاية العام".

وأوضح أن "منطقة بلدروز تشكل نصف انتاج ديالى سنوياً لكن خروج المحافظة عن الخطة الزراعية أثر على الفلاحين، ما دفع بعضهم إلى ترك المهنة".

كما أكد نجم أن "أزمة المياه ليس لها علاقة بتأخر المستحقات وان البساتين تضررت بنحو 60% بسبب أزمة المياه وإنتاجها توقف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان ديالى خارج الموسم الزراعي: غرامات على حفر الآبار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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