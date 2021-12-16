ماذا سيحدث عند التخلي عن السكر لمدة أسبوعين؟

2021/12/16 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشفت الدكتورة ديريا أولودوز، أخصائية طب الأعصاب التركية، فوائد التخلي عن استهلاك السكر.وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة Sözcü التركية، إلى أن نصف موزة تحتوي على كمية السكر التي يحتاجها الجسم في اليوم.وأن زيادة هذه الكمية مضر للجسم.وتنصح الخبيرة، بالامتناع عن استهلاك السكر على الأقل مدة أسبوعين، لكي يشعر الإنسان بتغيرات إيجابية في حالته الصحية.وتؤكد الخبيرة، على أنه بعد تناول السكر يزداد الشعور بالتعب.لأن الإفراط بتناول السكر يقلل إنتاج هرمونات الإندروفين والسيروتونين.وتضيف، يسبب السكر شيخوخة الجلد وجفافه ونشوء حب الشباب.ويسبب ارتفاع مستوى الأنسولين لدى الرجال، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج هرمون التستوستيرون.كما أن الإفراط في استهلاك السكر يسبب تراكم اللويحات على جدران الأوعية الدموية وآلاما في المفاصل.وتقول، "الكربوهيدرات البسيطة، هي سم للدماغ.وعندما يعتاد على الإفراط في تناول السكر يصبح كسولا.لأنه يستخدم مصدرا واحدا للطاقة".وتضيف، "إذا كان الشخص ينوي أكل حلوى معينة، فعليه تناولها مع مصدر للبروتين، مثل الزبادي والحليب واللوز والبندق.لأن هذا يمنع الارتفاع المفاجئ لمستوى السكر بالدم وإنتاج الأنسولين بكميات كبيرة".

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