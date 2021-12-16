تشيلي | يجب أن يعترف الدستور الجديد بحقوق التشيليين في النحاس والليثيوم والماء - تامر خرمه

2021/12/16 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تامر_خرمه دعونا نحشد لهذه الحملة! التحركات الاجتماعية التي بدأت في 18 تشرين الأول 2019، أظهرت غضب الشعب التشيلي من الافتقار إلى الحقوق الاجتماعية، ومن غلاء المعيشة، والأزمة البيئية.



في الوقت الذي يعيش معظمنا في فقر أو دين، تجني حفنة من أصحاب الملايين ثروات هائلة، تنتقل من جيل إلى آخر ليرثها أحفادهم.تشيلي ليست دولة فقيرة.



الأراضي التشيلية تمتلك تنوعا كبيرا من الموارد الطبيعية، والتي تحولت عبر العمل ......





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